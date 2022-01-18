Столтенберг обвинил российский «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию в ответ на вопрос о «Северном потоке — 2» процитировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что «Газпром» занимается манипулированием ценами на газ в ЕС. Онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Столтенберга с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вела пресс-служба НАТО.
«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих „Газпрому“. Это манипулирование газовым рынком», — заявил Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о «Северном потоке — 2».
Из-за дефицита газа 21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м. Однако в последующие дни цена несколько снизилась, оставаясь, тем не менее, высокой.
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