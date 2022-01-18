В Молдове могут ввести режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица допустила введение в стране чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса.
«Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения в области энергетики, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию», — заявила Гаврилица во вторник на брифинге, заверив, что потребители не останутся без газа.
«Правительство рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя расплатиться с «Газпромом» по авансовому платежу. Правительство уже предприняло ряд действий, чтобы помочь «Молдовагазу», — сказала премьер.
На прошлой неделе она сообщила, что правительство предоставит «Молдовагазу» отсрочку по выплате НДС.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не хватит около $25 млн для того, чтобы до 20 января выплатить аванс «Газпрому» за первый месяц 2022 года. Сумма авансового платежа составит около $65 млн.
Спыну сообщил, что «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате аванса за январь до 1 или до 20 февраля. «Молдовагаз» пока не получил ответа на этот запрос от «Газпрома».
«Молдовагаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт, который начал действовать 1 ноября 2021 года. По договору «Молдовагаз» обязан до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.
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