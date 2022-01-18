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Канцлер ФРГ заявил о «долге» перед Украиной из-за «Северного потока — 2»

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Канцлер ФРГ заявил о «долге» перед Украиной из-за «Северного потока — 2»

Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования «Северного потока — 2», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Предыдущее правительство, предыдущий канцлер — в тесной координации со мной и тогдашним министром иностранных дел — достигли компромисса с правительством и президентом США. Мы привержены все аспектам, которые относятся к этому. А к этому относится, что если дело дойдет до военной интервенции против Украины, это повлечет высокую цену», — заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц неоднократно заявлял в ходе пресс-конференции, что российская агрессия против Украины имела бы тяжелые последствия. «Мы находимся в контакте друг с другом, мы постоянно готовим возможность для общей скоординированной реакции и обсуждаем ее», — заявил Шольц.

Он добавил, что Берлин «чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался», и продолжает работать над этим. Также Шольц напомнил, что Германия в целом планирует к 2045 году отказаться от ископаемого топлива, это будет касаться и природного газа.

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Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Северный поток-2, Олаф Шольц
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