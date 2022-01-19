Купить лекарства за «тысячу Зеленского» разрешат не всем украинцам

Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «еПоддержка». Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 19 января.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств».

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой — лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дія».

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

С начала запуска программы «еПоддержка» в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в «Дію» на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен денег налогоплательщиков украинцы уже потратили.