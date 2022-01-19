Купить лекарства за «тысячу Зеленского» разрешат не всем украинцам

Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «еПоддержка». Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 19 января.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств».
Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой — лекарственные средства.
При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.
Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дія».
Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядит следующим образом:
С начала запуска программы «еПоддержка» в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в «Дію» на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен денег налогоплательщиков украинцы уже потратили.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016