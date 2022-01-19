Суд определил Порошенко меру пресечения

Печерский суд избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Суд решил избрать для Порошенко личное обязательство.

При этом сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен. Прокуроры отмечали, что Порошенко может давить на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.