Блинкен выдал новую порцию обещаний Зеленскому

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского, что ничего не будет об Украине без Украины.
«Я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского сегодня о наших переговорах с Россией на прошлой неделе и подчеркнул, что ничего не будет об Украине без Украины. Я приветствую приверженность Украины мирному урегулированию и призываю Россию использовать дипломатию как единственный путь вперед», — написал Блинкен в Twitter в среду.
Блинкен и Зеленский также обсудили предоставление Украине военной и экономической помощи как со стороны США, так и международного сообщества. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам прошедшей встречи.
Блинкен и Зеленский «обсудили вопросы американской и международной помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и экономики, и госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Украина продолжает призывать к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы», сказал Прайс. По его словам, глава американской дипломатии сообщил президенту, что РФ столкнется с «непосильными издержками» в случае вторжения на Украину.
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