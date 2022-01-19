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Зеленский во время встречи с Блинкеном попросил у США помощь на армию

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Зеленский во время встречи с Блинкеном попросил у США помощь на армию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны обсудили евроатлантические стремления Украины и необходимость введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

«Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны Соединенных Штатов Америки и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины», — цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в среду.

Отмечается, что Зеленский через госсекретаря передал слова благодарности президенту США Джозефу Байдену за помощь и непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов на фоне имеющихся вызовов, связанных с безопасностью.

В Офисе президента сообщают, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг нашей страны и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования.

«Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил важность того факта, что в течение дня сохраняется режим прекращения огня на Донбассе, и на этой неделе ни один украинский военный не погиб.

«Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направлен ряд украинских мирных инициатив, внесенных, среди прочего, в рамках Трехсторонней контактной группы», — сообщают в ОП.

Там отмечают, что в ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. В частности, президент Украины акцентировал важность усиления американской помощи, направленной на улучшение способностей Вооруженных сил Украины и их способности противостоять агрессии.

«Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена», — заявил глава государства.

Он также поднял вопрос поддержки евроатлантических стремлений нашего государства, в частности, ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде, и указал на необходимость введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что «Северный поток — 2» является геополитическим оружием и угрозой энергетической безопасности Украины и Европы. Также собеседники обсудили текущее состояние реализации трансформаций в Украине и затронули вопросы внутриполитической ситуации в нашей стране.

«Для нас важно активизировать экономическое взаимодействие. Мы заинтересованы в практическом, значимом содействии Соединенных Штатов в усилении устойчивости финансовой системы нашего государства», — подытожил президент.

Владимир Зеленский, отношения с Россией, Энтони Блинкен
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