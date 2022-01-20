Глава МИД Венгрии прокомментировал обвинения в сотрудничестве с РФ

Политические заявления не согреют дома в Европе. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обвинения в адрес Будапешта о слишком тесном сотрудничестве с РФ в сфере энергетики.

«Это то, что я говорю своим коллегам, которые критикуют нас за долгосрочное сотрудничество с Россией, — дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их — с помощью природного газа», — сказал он.

Сийярто добавил, что заключение долгосрочных контрактов с поставщиками газа стало бы ключом к решению энергокризиса в Европе. «Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», — сказал он.

Сийярто при этом заявил, что Россия в этой сфере проявила себя надежным партнером. «Если говорить об энергетике, то должен сказать, что мы очень довольны сотрудничеством с Россией, — сказал он. — По моему опыту, о чем бы мы ни договорились с Россией, все выполняется вовремя, как мы договорились. Мы это очень уважаем».

Напомним, что глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа в Европе осенью прошлого года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре — $2 000.