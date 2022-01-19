Зеленский записал видообращение, призвав сограждан не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам в среду призвал «не паниковать» в связи с возможной агрессией России и заверил, что власть делает все для достижения мира дипломатическим путем.
Глава государства подчеркнул, что знает обо всех возможных угрозах, и Украина понимает, какие возможные действия могут быть в ответ.
«Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость... Мы рассчитываем, прежде всего, только на себя, не потому что у нас нет поддержки, а потому что у нас есть честь и гордость. Именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высок, как никогда. И это не новость. Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все, для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале в среду вечером.
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