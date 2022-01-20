Нидерланды готовы помочь Украине бороться с кибератаками из России

Правящие партии Нидерландов — «Народная партия за свободу и демократию» (VVD) и партия «Демократы 66» (D66) — предлагают отправить специальную группу по кибератакам в Украину для помощи в борьбе с хакерскими атаками из России, сообщает RTL Nieuws.

Отмечается, что такое предложение вызвано нарастающей напряженностью между Россией и Украиной.

«Я бы предпочел, чтобы Нидерланды направили оперативную группу по кибератакам, чтобы гарантировать защищенность цифровой инфраструктуры Украины от российских хакерских атак», — заявил парламентарий от партии «Демократы 66» Шурд Шурдсма. Он добавил, что речь идет о «превосходной» технической помощи, которую могут оказать Нидерланды.

По словам депутата «Народной партии за свободу и демократию» Рубена Брекелманса, поддержка Киеву в киберсфере является хорошей идеей. «Если Украина попросит, мы, безусловно, сможем ей помочь в этой сфере», — сказал он.

Брекелманс считает, что конфронтация между Россией и Украиной может иметь последствия и для Нидерландов в виде потоков беженцев и напряженности в восточной Европе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД страны Вопке Хукстра посетят Украину в «ближайшее время» в связи с напряжённой ситуацией между РФ и Украиной.