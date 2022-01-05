Прокуратура через суд заблокировала все счета «ArcelorMittal Кривой Рог»

Офис генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киев 4 января заблокировали средства на всех счетах Криворожского горно-металлургического комбината ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.).

Согласно пресс-релизу компании в среду, представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

При этом уточняется, что спор касается подхода к расчету ренты. 4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию АМКР, отклонив гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.