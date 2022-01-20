Глава НБУ не видит паники на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) не видит признаков панического поведения на валютном рынке, агрессивную покупку демонстрируют только продавши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) нерезиденты, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Мы не видим никаких признаков панического поведения», — сказал он в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Только одна категория клиентов демонстрирует агрессивную покупку иностранной валюты — нерезиденты, которые продали ОВГЗ, добавил он.

«НБУ в минувшем году разрешил покупать валюту без обязательств... А мы видим около $11 млн в среднем на день (покупки валюты — Ред.). Если бы были признаки панического поведения, объем покупки без обязательств показал бы существенную тенденцию к росту, а так он находится на уровне декабря и ноября», — прокомментировал Шевченко.

Январь традиционно демонстрирует больший спрос на валюту, что связано с крупными бюджетными выплатами в декабре, добавил директор департамента открытых рынков Алексей Лупин.

«В декабре Минфин потратил 76 млрд грн, часть этих средств через какое-то время пошла на валютный рынок», — отметил Лупин.

Эти два фактора спровоцировало рост спроса на валютном рынке в январе, подытожил он.