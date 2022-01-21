Гетманцев анонсировал кадровые решения в налоговой и полиции из-за нелегального рынка табака

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал «кадровые решения» в Государственной налоговой службе и Национальной полиции по итогам результатов борьбы с нелегальным рынком табака в январе.

«Мы будем принимать кадровые решения. По итогам января у нас уже есть договоренности принять кадровые решения в самых худших областях относительно акциза — по налоговой и по линии МВД, Национальной полиции», — сказал он в ходе встречи с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в пятницу, отвечая на вопрос относительно борьбы с нелегальным рынком табачных изделий.

Говоря о мерах борьбы с теневым рынком, он указал, что был установлен «прозрачный контакт» сотрудников налоговой и Нацполиции в сфере противодействия реализации подакцизных товаров.

«Это мы начали в декабре. МВД это начало в ноябре. Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, по табачному акцизу среди трех видов подакцизной продукции ситуация самая худшая. Но ситуация будет исправляться», — отметил он.

При этом глава комитета отметил, что законопроекты относительно криминализации товарной контрабанды рекомендованы ко второму чтению.

«Удалось (ко второму чтению — Ред.) несколько смягчить текст этого законопроекта (5420 — Ред.). Это компромиссный вариант, мы его будем поддерживать», — сказал Гетманцев.