Гетманцев анонсировал кадровые решения в налоговой и полиции из-за нелегального рынка табака

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал «кадровые решения» в Государственной налоговой службе и Национальной полиции по итогам результатов борьбы с нелегальным рынком табака в январе.
«Мы будем принимать кадровые решения. По итогам января у нас уже есть договоренности принять кадровые решения в самых худших областях относительно акциза — по налоговой и по линии МВД, Национальной полиции», — сказал он в ходе встречи с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в пятницу, отвечая на вопрос относительно борьбы с нелегальным рынком табачных изделий.
Говоря о мерах борьбы с теневым рынком, он указал, что был установлен «прозрачный контакт» сотрудников налоговой и Нацполиции в сфере противодействия реализации подакцизных товаров.
«Это мы начали в декабре. МВД это начало в ноябре. Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, по табачному акцизу среди трех видов подакцизной продукции ситуация самая худшая. Но ситуация будет исправляться», — отметил он.
При этом глава комитета отметил, что законопроекты относительно криминализации товарной контрабанды рекомендованы ко второму чтению.
«Удалось (ко второму чтению — Ред.) несколько смягчить текст этого законопроекта (5420 — Ред.). Это компромиссный вариант, мы его будем поддерживать», — сказал Гетманцев.
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