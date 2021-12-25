Папа Римский выразил надежду на мир в Украине

Папа Римский Франциск в ходе своей рождественской речи призвал не допускать конфликт в Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить диалог.

Понтифик, говоря о Христе, пояснил, что верующие ждут от него помощи для решения конфликтов по всему миру. Он выразил надежду на то, что в Украине не будет нового конфликта.

«Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта», — сказал он, выступая с речью Urbi et orbi («К городу и к миру») в Ватикане.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.

В субботу, 25 декабря (по григорианскому календарю) также отмечают Рождество другие христианские конфессии, в том числе значительная часть православных во всем мире.