Кабмин намерен провести вечером внеочередное заседание

Кабинет министров Украины намерен провести внеочередное заседание в понедельник вечером.

«Не исключаю, что заседание будет», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

В то же время собеседник отметил, что пока нет информации, с чем связано проведение такого заседания и какой будет повестка.