США расширяют круг стран, с которыми координируют действия по Украине

Соединенные Штаты продолжают координацию возможных шагов в свете обострения по вине России ситуации вокруг Украины не только с НАТО и ОБСЕ, но и с более широким кругом государств, в частности, с членами Евросоюза, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии в более широком плане с государствами-членами ЕС в дополнение к координации с НАТО, ОБСЕ», — говорится в распространенном американским госдепом сообщении об участии Блинкена в виртуальном режиме в работе Совета ЕС по иностранным делам.
В сообщении отмечается, что госсекретарь «проинформировал своих коллег из ЕС о своем визите 18-21 января в Киев, Берлин и Женеву в рамках дипломатических усилий США по решению проблемы неспровоцированного наращивания военной мощи России вблизи и на Украине и продолжающейся агрессии против Украины».
«Госсекретарь подтвердил, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет встречено быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями. Он приветствовал усилия ЕС и государств-членов по укреплению отношений между США и ЕС и совместному решению глобальных проблем», — подчеркнула пресс-служба госдепартамента США.
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