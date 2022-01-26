Жители Канады выступают за поддержку Украины в случае вторжения РФ

За оказание Украине поддержки в случае вторжения российских войск выступают три четверти канадцев.
Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической компанией Abacus Data и обнародованном Конгрессом украинцев Канады, сообщает Укринформ.
Более 80% опрошенных были открыты к идее оказания Украине поддержки для защиты границ.
Отвечая на вопрос о том, должна ли канадская поддержка включать оружие, большинство участников опроса (75%) согласились с этим.
Опрос также показал, что рядовые канадцы знакомы с ситуацией в Украине. 67% опрошенных слышали, читали или смотрели о ней недавно.
Основываясь на этих социологических данных, в Конгрессе украинцев Канады призвали правительство «прислушаться к мнению общественности и существенно увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставив ВСУ оружие».
Канада активно поддерживает целостность Украины и осуждает агрессивные действия РФ, однако до сих пор избегает предоставления Украине летального оружия.
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