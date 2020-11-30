Больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО, военным и врачам

Наиболее высоким уровнем доверия среди населения Украины пользуются ветераны АТО (сейчас Операции объединенных сил) на Донбассе, которым полностью доверяют или скорее доверяют 68,3%, волонтеры — им доверяют 66,9%, Вооруженные силы Украины — 65,9%, врачи — 62,7%.
Как свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина», положительный баланс доверия/недоверия к ветеранам АТО составляет 43,9%, волонтерам — 41,7%, ВСУ — 37,5%, врачам — 33%. У общественных организаций негативный баланс в −7,2%, у религиозных организаций −12,7%.
Согласно данным вопроса, среди органов власти наименьший негативный баланс у президента Владимира Зеленского (-16,3%), которому полностью или скорее доверяют 38,9% опрошенных, не доверяют — 55,2%. У СБУ этот негативный баланс составляет −24,8%, Министерства здравоохранения −24,8%, у Национальной полиции −36%, у Национального банка −49.8%, Кабинета министров −52,4%, Верховной Рады −59,7%.
При этом своему городскому или сельскому голове в целом доверяют 50,6% респондентов, не доверяют — 38,8%. Незначительный положительный баланс есть и у городских, поселковых, сельских советов — 1,3%.
Среди СМИ практически одинаковый показатель доверия и недоверия у Интернет-изданий. Украинское ТВ имеет негативный баланс доверия/недоверия −27%, радио −35,4%, газеты −36,9%.
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