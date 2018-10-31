МАУ открыла регулярное сообщение с Доминиканской республикой

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» стала первым украинским авиаперевозчиком, который открыл регулярное воздушное сообщение с Доминиканской республикой. Об этом сообщается в пресс-релизе МАУ.
В четверг, 25 октября, МАУ перевезла пассажиров на прямом регулярном рейсе в Ла Роману.
Рейсы будут выполняться на сезонной основе в период с 25 октября 2018 года по 14 мая 2019 дважды в неделю на самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания.
Время в пути из Киева в Ла Роману составляет 12 часов 50 минут, в обратном направлении — 11 часов 30 минут.
Напомним, что за последние дни из аэропортов Украины начали выполнять еще 22 новых рейса.
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