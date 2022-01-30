В Украине впервые в истории запустили в работу все 15 энергоблоков АЭС

НАЭК «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.

«30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок № 4 Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — сообщила пресс-служба НАЭК.

Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме.

«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины „Энергоатом“ работает всеми 15-ти энергоблоками одновременно», — подчеркнули в компании.