Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

Посольство США повторно призвало своих граждан покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда из Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса», — отмечает посольство.

Далее публикуются маршруты эвакуации. Предлагаются отъезды через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. При этом делается примечание, что ехать через территорию Приднестровья нельзя. Вместе с тем отмечается, что посольство США в Киеве остается открытым. «Департамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине. Наконец, как отмечалось в нашем предыдущем сообщении, доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины», — говорится в сообщении.

Ранее, кроме США, заявили об эвакуации части своих дипломатов и их семей Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония. Украинские власти считают преждевременным такое решение и не видят реальных оснований для этого.