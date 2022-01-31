В Украине сегодня ждут вице-президента Европейской комиссии

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис посетит Украину с визитом 31 января и 1 февраля.
Как сообщает в понедельник пресс-служба Европейской комиссии, ожидается, что в 31 января Домбровскис встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства, после чего состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Во вторник, 1 февраля, Домбровскис примет участие в церемонии у Стены Памяти в Киеве и обсудит проблемы безопасности в регионе с представителями правительства.
«Его поездка последовала за объявлением президента Урсулы фон дер Ляйен о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро и визитом верховного представителя/вице-президента Борреля в начале января. Его визит подтверждает непоколебимую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении.
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