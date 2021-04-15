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Глава МИД рассказал, какую именно помощь Украина ждет от стран Запада

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Глава МИД рассказал, какую именно помощь Украина ждет от стран Запада

Меры в отношении РФ в связи с усилением ею агрессии против Украины могут включать экономические санкции, предоставление поддержки Украины для усиления ее обороноспособности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что может быть сделано? Много что. Начиная от четких заявлений и месседжей о том, что Украина — это часть Западного мира, и Западные партнеры не бросят Украину наедине, накладывание новых экономических санкций на Россию в случае, если она решит обострить ситуацию, предоставить Украине достаточную поддержку, чтобы повысить нашу обороноспособность. Также каждая страна имеет свой пакет работы с Россией, в том, что заинтересована Россия, потому даже на двустороннем уровне можно убедить Россию деэскалировать», — сказал он на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что «красной линией» Украины является ее государственная граница, и если РФ пересечет ее — должна будет понести последствия.

«Но я считаю, что дипломатические средства, включительно с сегодняшним визитом, помогут нам предотвратить эту ситуацию. Надеюсь на то, что мы сможем возобновить свою территориальную целостность и вернуть и Крым, и Восток Украины», — добавил Кулеба.

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Он подчеркнул, что все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации.

«На этом фокусируется дипломатия, и эти действия происходят на всех уровнях: на двусторонних, многосторонних, региональных. Я с удовольствием могу отметить, что в отличие от 2014 года Запад в этот раз, в 2021 году, не медлит и не теряет времени для того, чтобы четко и уверенно отреагировать на действия России», — сказал глава МИД Украины.

ЕС, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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