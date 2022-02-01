Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

Касаясь планов Польши насчет поставок вооружения на Украину, Солох указал, что не хотел бы сейчас говорить о деталях. «Например, там будут противовоздушные снаряды», — сказал он.

Ранее Солох сообщил о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения.

Напомним, ранее пятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США.