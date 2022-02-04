Польша начнет поставки оружия Украине

Польша начнет поставки вооружения в Украину на следующей неделе, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Трансляция брифинга шла в Facebook.
«Для того чтобы наш сосед как можно лучше себя защитил, мы поставим оборонительное оружие в Украину. Это будут десятки тысяч артиллерийских орудий, минометов и гранатометов», — сказал Моравецкий.
Первая партия будет включать около сотни единиц вооружения, добавил премьер. Вооружение поможет поддержать безопасность на восточном фланге НАТО, отметил он.
Польша решила передать Украине вооружение на фоне сообщений о возможном вторжении России и обострения отношений Москвы с НАТО.
1 февраля глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Варшава поставит Украине несколько десятков тысяч единиц вооружения для обороны. Среди них будут и снаряды для систем ПВО, сказал он.
Солох подчеркнул, что поставляемое оружие предназначено для применения в оборонительных целях.
На следующий день министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что страна передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.
Piorun — модернизация российского ПЗРК «Игла-1». Максимальная дальность действия превышает 6,4 км, а максимальная высота полета — 4 км.
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