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Польша начнет поставки оружия Украине

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Польша начнет поставки оружия Украине

Польша начнет поставки вооружения в Украину на следующей неделе, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Трансляция брифинга шла в Facebook.

«Для того чтобы наш сосед как можно лучше себя защитил, мы поставим оборонительное оружие в Украину. Это будут десятки тысяч артиллерийских орудий, минометов и гранатометов», — сказал Моравецкий.

Первая партия будет включать около сотни единиц вооружения, добавил премьер. Вооружение поможет поддержать безопасность на восточном фланге НАТО, отметил он.

Польша решила передать Украине вооружение на фоне сообщений о возможном вторжении России и обострения отношений Москвы с НАТО.

1 февраля глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Варшава поставит Украине несколько десятков тысяч единиц вооружения для обороны. Среди них будут и снаряды для систем ПВО, сказал он.

Солох подчеркнул, что поставляемое оружие предназначено для применения в оборонительных целях.

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На следующий день министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что страна передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

Piorun — модернизация российского ПЗРК «Игла-1». Максимальная дальность действия превышает 6,4 км, а максимальная высота полета — 4 км.

Польша, военная помощь, Матеуш Моравецкий
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