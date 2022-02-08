Польша безвозмездно передаст Украине военное оборудование

Правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования. Об этом сообщила во вторник информационная служба польского правительства.
«Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику, — указано в сообщении. — Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине».
Как подчеркнули в правительстве, «решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии». «Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — констатировали польские власти.
Польша в начале прошлой недели информировала о готовности передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, комплексы ПЗРК, а также легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера.
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