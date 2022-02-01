Более 60% украинцев поддерживают создание военно-политического союза с Британией и Польшей

Большинство украинцев поддерживают идею создания военно-политического союза, членами которого станут Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Польша и Украина, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».

«61% поддерживает идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Отрицательно относятся к этой инициативе 21%, безразлично — 12%», — говорится в пресс-релизе с результаты исследования, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что в региональном измерении наибольшей поддержкой идея создания такого объединения пользуется среди жителей западных и центральных регионов, а также Киева (уровень поддержки от 65% до 76%).

Несколько хуже к этой инициативе относятся жители южных областей (поддерживают — 51%, не поддерживают — 31%) и восточных регионов (поддерживают — 40%, не поддерживают — 38%).

«Среди сторонников политических партий откровенными противниками такой инициативы являются симпатики партий „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (не поддерживают — 62%), партии Шария (не поддерживают — 67%) и партии Мураева (не поддерживают — 68%). Среди избирателей других партий количество поддерживающих такую инициативу значительно превосходит количество ее противников», — отмечают социологи.

Они уточняют, что наибольшей поддержкой идея создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании пользуется среди избирателей партий «Европейская солидарность», «Свобода» и «Сила и честь» (уровень поддержки более 80%).

Социологическое исследование «Отношение к идее союза в составе Украины, Польши и Великобритании» проводилось 21-23 января 2022 года на всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.