Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии в Верховной Раде, подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.
«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ», — заявил Зеленский.
Он добавил, что указ ознаменует переход Украины на профессиональную армию.
«Этот указ — не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю», — сказал президент.
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