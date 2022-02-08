Депутату Кузьминых снова не выбрали меру пресечения

В заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения уличенному во взяточничестве народному депутата Сергею Кузьминых объявлен перерыв до 10.00 11 февраля.

Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко на заседании во вторник отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об отводе секретаря судебного заседания.

После этого судья отметил, что, по словам прокурора, Кузьминых отказался получать ходатайство об избрании ему меры пресечения и поинтересовался у депутата, необходимо ли ему время для ознакомления с материалами. Кузьминых ответил утвердительно и с учетом высказанных пожеланий следственный судья объявил о перерыве в судебном заседании до 11 февраля 10.00 «для предоставления господину Кузьминых времени для ознакомления с ходатайством».

Также судья призвал депутата не отлучаться из Киева в день рассмотрения ходатайства, добавив, что до этого он свободен в передвижении, так как не является задержанным.

Ранее на заседание во вторник депутат не явился, его адвокат сообщила, что он уехал в Житомир за своим паспортом, и попросила об участии своего клиента в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в режиме видеоконференции, на что суд ответил отказом. После перерыва, предоставленного защите для ознакомления с материалами дела, Кузьминых явился на заседание ВАКС.

Представитель обвинения в процессе сообщил, что сторона защиты отказалась от вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Также была попытка вручить ходатайство в понедельник после заседания, но Кузьминых и защитник отказались от получения документа.