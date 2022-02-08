Депутату Кузьминых снова не выбрали меру пресечения

В заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения уличенному во взяточничестве народному депутата Сергею Кузьминых объявлен перерыв до 10.00 11 февраля.
Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко на заседании во вторник отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об отводе секретаря судебного заседания.
После этого судья отметил, что, по словам прокурора, Кузьминых отказался получать ходатайство об избрании ему меры пресечения и поинтересовался у депутата, необходимо ли ему время для ознакомления с материалами. Кузьминых ответил утвердительно и с учетом высказанных пожеланий следственный судья объявил о перерыве в судебном заседании до 11 февраля 10.00 «для предоставления господину Кузьминых времени для ознакомления с ходатайством».
Также судья призвал депутата не отлучаться из Киева в день рассмотрения ходатайства, добавив, что до этого он свободен в передвижении, так как не является задержанным.
Ранее на заседание во вторник депутат не явился, его адвокат сообщила, что он уехал в Житомир за своим паспортом, и попросила об участии своего клиента в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в режиме видеоконференции, на что суд ответил отказом. После перерыва, предоставленного защите для ознакомления с материалами дела, Кузьминых явился на заседание ВАКС.
Представитель обвинения в процессе сообщил, что сторона защиты отказалась от вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Также была попытка вручить ходатайство в понедельник после заседания, но Кузьминых и защитник отказались от получения документа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016