В Африке недоедают почти 300 млн человек

Общее число недоедающих людей в разных регионах Африки превышает 281 млн. Такие данные содержатся в совместном докладе Африканского союза (АС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА). Выдержки из него приводит в среду информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).
«В 2020 году число недоедающих африканцев составляло 281,6 млн, что на 89,1 млн больше, чем в 2014 году. Около 44% недоедающих людей на континенте живут в Восточной Африке, 27% — в Западной Африке, 20% — в Центральной Африке, 6,2% — в Северной Африке и 2,4% — в Южной Африке», — сообщается в документе.
Как отметили в руководстве АС, «последствия террористических атак и пандемии коронавируса усугубляют нависшую над Африканским континентом угрозу голода и недоедания».
Как ожидается, тема борьбы с голодом и недоеданием станет одной из приоритетных в повестке саммита АС, который должен пройти в феврале. В частности, лидеры африканских государств намерены обсудить вопрос «укрепления устойчивости с точки зрения питания на африканском континенте для ускорения развития человеческого, экономического и социального капитала».
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