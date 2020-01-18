Войти
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
реформы
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера
резонанс
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Почти 50 млн человек на юге Африки оказались перед угрозой голода

182
Почти 50 млн человек на юге Африки оказались перед угрозой голода

Непосредственная угроза голода нависла над 45 млн человек, проживающих в странах на юге Африки. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на новейшие подсчеты специалистов из Всемирной продовольственной программы (WFP).

«Поразившие в последние годы страны Южной Африки сменявшие друг друга засуха и наводнения привели к тому, что опасность начала массового голода является реальной, — заявила региональный глава WFP Лола Кастро. — К этому следует добавить и нынешние экономические трудности, которые только ухудшают положение широких кругов населения стран в данной части Африки».

С 2015 года юг африканского континента столкнулся большим количеством природных аномалий. Один из феноменов — отсутствие традиционных для этого региона ливней в сезон дождей — имел наибольшие негативные последствия, в первую очередь, для аграрного сектора. Отсутствие осадков уже пятый год подряд сопровождается небывалой засухой и ускоренным ростом среднесуточных температур. Результатом этого стал нынешний тяжелый кризис сельского хозяйства во всех 16 государствах юга континента.

Сейчас наиболее пострадавшие от засухи страны вынуждены рассчитывать на международную помощь. Так, WFP, которая является организацией в системе ООН, разработала меры по оказанию в 2020 году помощи продуктами 8,3 млн человек в Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Лесото, Малави, Эсватини и Мадагаскаре.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Зимбабве, где 8 млн человек, или половина населения страны находятся на грани голода. С минувшей осени в Зимбабве создалась устойчивая нехватка на внутреннем рынке основных продуктов, включая кукурузу, растительное масла, молочные товары. Невозможно купить муку, отсутствуют лекарства, ощущается нехватка топлива, электроэнергию отключают до 18 часов в сутки. Все это сопровождается быстрым ростом цен и обесцениванием национальной валюты. В непосредственной зоне риска начала массового голода находятся также Замбия, Намибия и Лесото.

Для Африки в 2019 году наиболее разрушительным стал тропический циклон «Идай», который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения, гибель 1,3 тыс. человек и массовые разрушения. Наиболее других от стихии пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон «Идай» стал одним из самых тяжелых по своим экономическим последствиям в современной истории южного полушария, нанеся ущерб в размере $2 млрд.

Читайте также: Польша обнародовала список объектов культуры, реквизированных СССР

Менее чем через месяц на те же районы Африки обрушился новый циклон — «Кеннет». Общая численность населения, пострадавшего от этих двух циклонов, составила 2,2 млн человек. При этом производство зерна на юге континента в 2020 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 7%.

Во многих районах Мозамбика до сих пор не восстановлена нормальная жизнь, и люди вынуждены ютиться во временных постройках. Экономические последствия этих двух циклонов продолжают ощущаться всеми затронутыми государствами на юге Африки.

Африка, голод
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 января 2020
Пятница, 17 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016