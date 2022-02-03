Ryanair может разместить в Украине до 20 самолетов

Ирландский лоукостер Ryanair готов в течение следующих двух-трех лет разместить в Украине до 20 самолетов и открыть пару своих баз при ряде условий, сообщает Reuters со ссылкой на СЕО компании Майкла О’Лири.

«Мы по-прежнему привержены Украине. Пока Украина смотрит на Запад, существуют огромные ... потоки людей, путешествующих в Украину и из Украины, работающих в Центральной и Восточной Европе», — отметил он.

Глава авиакомпании рассказал, что в январе команда Ryanair совершила свой третий или четвертый визит в Украину, но украинские власти не смогли обсудить новые маршруты и базы, «поскольку они были несколько отвлечены».

«Если Россия не нападет, это страна, в которой мы рассчитываем открыть пару баз... где-то в ближайшие два-три года при условии согласования затрат», — сказал О’Лири.

По его словам, если предложения от украинских аэропортов будут достаточно хорошими, Ryanair может развернуть 15-20 самолетов в пяти аэропортах страны.

Ранее Ryanair объявил о 13 новых маршрутах из Украины в летнем расписании 2022 года, в рамках которого авиакомпания планирует летать из Украины в целом по 90 маршрутам.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года СЕО Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания планирует агрессивную экспансию в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу. Данное соглашение было подписано в октябре прошлого года.