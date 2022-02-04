Президент Франции планирует посетить Россию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает посетить на следующей неделе Россию и Украину, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.

«Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля — Украину», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что канцлер Германии Шольц приедет в Киеве 14 февраля, а на следующий день отправится в Москву.