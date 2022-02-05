Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

Bloomberg выпустил заголовок о вторжении России в Украину, затем удалил его и признал ошибку. Сообщение о совершенной ошибке размещено на сайте агентства.
«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок „Россия вторгается в Украину“ был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени (около 23.00 по Киеву пятницы — Ред.) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», — сказано в сообщении.
Новый виток эскалации на востоке Украины продолжается с осени прошлого года, когда несколько западных изданий, в том числе The Washington Post и Politico, сообщили о подготовке Россией военного вторжения в Украину.
В середине января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия закладывает основу для вторжения в Украину. По ее словам, агрессия Москвы может произойти в январе-феврале, поводом для нее станет сфабрикованный Россией предлог. После этого представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Москва планирует снять фейковое видео о нападении украинских войск.
В России не раз отвергали наличие планов вторгнуться в Украину.
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