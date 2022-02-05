Войти
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

104
Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России в Украину

Bloomberg выпустил заголовок о вторжении России в Украину, затем удалил его и признал ошибку. Сообщение о совершенной ошибке размещено на сайте агентства.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок „Россия вторгается в Украину“ был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени (около 23.00 по Киеву пятницы — Ред.) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», — сказано в сообщении.

Новый виток эскалации на востоке Украины продолжается с осени прошлого года, когда несколько западных изданий, в том числе The Washington Post и Politico, сообщили о подготовке Россией военного вторжения в Украину.

Читайте также: Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну

В середине января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия закладывает основу для вторжения в Украину. По ее словам, агрессия Москвы может произойти в январе-феврале, поводом для нее станет сфабрикованный Россией предлог. После этого представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Москва планирует снять фейковое видео о нападении украинских войск.

В России не раз отвергали наличие планов вторгнуться в Украину.

Bloomberg, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 5 февраля 2022
Пятница, 4 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016