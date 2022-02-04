Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну

Действующая администрация США разрушила страну за один год, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Нашу страну разрушили за один год», — заявил Трамп в подкасте Национального республиканского сенаторского комитета Red Zone.
В числе неудач действующего президента Джо Байдена Трамп перечислил хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США.
«Очень много всего просто ужасно», — сказал Трамп, указав, что инфляция является в том числе следствием ошибочной политики в энергетической сфере. «Мы были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны», — сказал экс-президент США.
Трамп проиграл президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, но не признает поражения и не исключает возможности, хотя и не объявил об этом официально, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.
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