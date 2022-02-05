Житель Турции уже больше года находится на карантине из-за COVID

Житель Стамбула обратился за помощью к местным властям, так как находится на карантине из-за коронавируса 14 месяцев, передает телеканал A Haber.
Мужчину зовут Музаффер Каясан, ему 56 лет. По данным телеканала, он заболел COVID-19 в ноябре 2020 года и с тех пор он сдал уже 78 тестов, получив по каждому из них положительный результат.
«Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система ослаблена, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают», — рассказал Каясан. При этом операция по пересадке костного мозга была сделана три года назад, уточнил он.
Мужчина вынужден жить дома один, а семья и родственники могут навещать его несколько дней. «Ученые говорят, что остатки COVID-19 все еще есть в моем теле, но симптомов нет», — добавил он.
Согласно последним данным, число новых случаев заболеваемости COVID-19 за сутки в Турции составило 107 530, 233 человека умерли. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 12 051 852 человека, умерли 88 312 человек.
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