В Турции каждые выходные будут вводить комендантский час

Власти Турции приняли решение вновь запретить гражданам покидать дома в предстоящие, а также во все последующие выходные дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров.

«Мы приняли решение вновь ввести запрет на выход из дома в выходные. Запрет будет действовать с 00:00 18 апреля до 00:00 20 апреля», — сообщил турецкий лидер, которого цитируют местные СМИ.

По словам Эрдогана, комендантский час будет вводиться в выходные дни до тех пор, пока не отпадет такая необходимость. Президент Турции также утверждает, что в этот раз будут приняты дополнительные меры, чтобы не допустить массового скопления людей на улицах городов в преддверии введения запрета.

10 апреля в 23:00 по местному времени Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов: люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Решение было также резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП).

В воскресенье министр внутренних дел Сулейман Сойлу объявил в Twitter об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа. Однако Эрдоган не принял его отставку, в связи с чем глава МВД продолжит исполнять свои обязанности. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс., умерли 1 296 больных.