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В США посчитали число жертв в случае вторжения России в Украину

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В США посчитали число жертв в случае вторжения России в Украину

В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины потери украинских военных могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

По их оценкам, потери среди мирного населения могут варьироваться от 25 тыс. до 50 тыс., среди российских военных — от 3 тыс. до 10 тыс. Суммарно максимальное число возможных жертв в случае российского вторжения, по мнению США, — 85 тыс.

В Вашингтоне также ожидают, что военные действия приведут к тому, что миллионы беженцев будут искать укрытия в других европейских странах.

Помимо этого, агентство отмечает, что если Москва двинет войска на Киев, он может пасть «в течение пары дней».

Источники Reuters также сообщили, что, по оценкам Вашингтона, Россия располагает 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину. По их данным, за последние две недели число тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83 (по состоянию на пятницу), еще 14 находятся в пути. При этом агентство отметило, что его собеседники не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их оценки.

Они добавили, что к 15 февраля почва в Украине промерзнет настолько, что российские механизированные соединения в составе армии получат возможность беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

«Этот график, а также растущее число российских вооруженных сил вблизи Украины может свидетельствовать о том, что окно дипломатии закрывается», — пишет Reuters.

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По данным источников агентства, в Вашингтоне полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, и считают, что президент Владимир Путин еще не принял окончательное решение.

США, отношения с Россией
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