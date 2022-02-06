Макрон хочет выработать с Путиным «исторические решения» по безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

«Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов», — заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

Он добавил, что именно с таким настроем направляется в понедельник в Москву.

«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС», — сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией «не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства».

«Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности», — продолжил президент.

«Мы, европейцы, должны контролировать период после „холодной войны“, потому что у нас есть друзья — суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией», — считает Макрон.

По его словам, необходимо защищать «европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир».

«Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны», — подчеркнул президент Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.