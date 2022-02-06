Лидер немецкого ХДС допустил совместные европейские поставки оружия в Украину

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц допустил возможность совместных поставок оборонительного оружия в Украину, при этом исключив поставки только со стороны ФРГ. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

«О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину, — отметил Мерц. — Это то, что вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек правильно сказал в прошлом году».

Вместе с тем лидер ХДС не исключил ужесточения санкций против России в случае агрессивного поведения в отношении Украины. «Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются», — заявил Мерц.

Кроме того, политик подверг критике позицию действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно ситуации вокруг Украины. «В таких условиях канцлер должен ездить на переговоры и сам приглашать, он должен выработать европейскую позицию», — считает Мерц. При этом он утверждал, что «при Шольце на посту главы правительства Германии явно нравится ее роль аутсайдера, скептика и препятствия на пути европейской стратегии».

Официальный Берлин пока выступает против предоставления нашей стране летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.