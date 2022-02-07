Правоохранители проводят обыски в «Киевводоканале»

Прокуратура совместно с Национальной полицией Украины в понедельник, 7 февраля, проводят следственные действия в ЧАО «Киевводоканал» в рамках уголовного производства по завладению средствами о предприятия в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между ЧАО „Киевводоканал“ и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и т.д. При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами „Киевводоканала“ в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Так, в понедельник в рамках уголовного производства на основании определения суда в складских помещениях «Киевводоканала» проводятся осмотры для установления фактического местонахождения оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.
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