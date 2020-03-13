За украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении, отправят самолет

Граждане Украины в количестве 101 человека, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, будут доставлены в Украину спецбортом в субботу или в воскресенье, сообщил заместитель Главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Я связался с ними по поручению президента. Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух», — рассказал он агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Тимошенко отметил, что украинские граждане обо всем проинформированы и ожидают информации о месте, куда им ехать и откуда их будут забирать.

«Скорее всего, их вывоз состоится или завтра, или максимум — послезавтра», — указал он.

Как сообщалось, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.