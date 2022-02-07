ФРГ рассматривает все варианты санкций против «Северного потока — 2»

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек отвечая на брифинге в Париже на вопрос, откажется ли Берлин от «Северного потока 2» при эскалации в Украине, заявил, что «все варианты санкций рассматриваются».
«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает всё», — сказал Хабек, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.
По словам Хабека, на встрече с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром он обсудил ситуацию на востоке Украины. Он отметил, что Германия и Франция «тесно сотрудничают, взаимодействуют» в решении этого кризиса, подтверждением этому является сегодняшний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон, а французского президента Эммануэля Макрона — в Москву.
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