На портале «Дия» заработает услуга автоматической выдачи разрешения на строительство

На портале «Дия» запущена услуга автоматической выдачи разрешения на строительство, сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

«Сегодня при наличии соответствующих документов, которые загружаются в систему, разрешение будет выдаваться в автоматическом режиме. Уже не человек принимает такое решение — система сама его обрабатывает. То есть государство не может принимать решение о выдаче разрешения. Это право принадлежит заказчику или застройщику, если у него есть соответствующие документы», — сообщил Чернышов в ходе конференции Diia Summit в Киеве во вторник.

По его словам, таким образом, человеческий фактор исключен из процесса принятия решения о выдаче разрешений, что само по себе устраняет коррупцию. Кроме того, сокращено время на выдачу разрешений.

Чернышов напомнил, что на портале «Дия» уже действуют 14 услуг в сфере строительства, автоматическое разрешение на строительство станет 15-й.

Отметим, что в настоящее время отсутствует информация о принятии соответствующего постановления Кабинета министров Украины о запуске указанной услуги. Разработанный Минрегионом проект постановления проходил обсуждение с января 2022 года. Согласно ему, экспериментальный проект автоматического разрешения на строительство стартует после обнародования принятого постановления и продлится до конца 2022 года.