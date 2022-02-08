ЕС считает, что Россия хочет шантажировать, а не захватить Украину

ЕС считает, что РФ не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нашу страну давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — сказал он.
Евросоюз также приветствует визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и высказанные там инициативы.
«Это очень важный визит, это хорошо, что европейский лидер, а Франция сейчас как раз председательствует в Совете ЕС, отправился в Россию, чтобы представить наше видение, в том числе ситуации в Украине», — сказал Боррель.
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