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Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»

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Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим».

«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Как заявил российский министр, британские коллеги либо не знакомы, либо полностью игнорируют подробнейшие разъяснения российской стороны по вопросу Украины.

«Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, ...от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, напоминая и о подробнейших разъяснениях, которые по этому поводу давал президент РФ Владимир Путин, другие наши представители», — пожаловался министр.

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При этом Лавров заявил, что не только российское руководство опровергает планы о якобы вторжении в Украину. «Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьезные со спутников наблюдают все, что приходит, причем происходит, подчеркну, на нашей российский территории. Подобные же заявления делает министр обороны Украины, президент Зеленский призывает не паниковать», — продолжил он.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс на пресс-конференции с российским коллегой в Москве заявила, что в случае нападения России на Украину Запад введет жесткие санкции, а проект «Северный поток-2» не будет запущен.

Сергей Лавров, Лиз Трасс
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