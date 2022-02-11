В Ровенской области сотрудники СБУ расстреляли копателей янтаря

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет правомерность действий сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области во время столкновения с копателями янтарями вечером 10 февраля.
«По предварительной информации, 10 февраля 2022 года около 17:00 неподалеку села Ельное Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка. Сотрудники Службы заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели начали сопротивляться сотрудникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия», — сказано в сообщении ГБР.
В результате инцидента пять гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. Отмечается, что у четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших — рана предплечья.
«Их жизни ничего не угрожает», — добавили в Бюро.
Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч.2 ст.365 УК Украины).
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