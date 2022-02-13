Президент Германии заявил, что РФ ответственна за угрозу войны в Европе

Переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что РФ несет ответственность за угрозу войны в Европе и предупредил президента РФ Владимира Путина.

«Не нужно недооценивать силу демократии», — сказал он с трибуны Бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если РФ предпримет попытку вторжения на территорию Украины. «Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ», — сказал президент Германии.

По словам экс-главы МИД ФРГ, увеличение численности российских войск у границ Украины невозможно неправильно истолковать. «Это — угроза для Украины», и так и оно и задумывалось, уверен он.

По его словам, у граждан Украины есть право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет страны.

Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок. Полномочия длятся пять лет.