В Польше готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

Власти польских регионов готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«Ясно, что в связи с ситуацией в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод, связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища», — написал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае возможной войны России против Украины, Польша должна быть готова к волне «даже в миллион» беженцев из Украины, при этом для украинцев «двери в Польшу будут открыты».