Премьер Британии обсудит с лидерами ЕС тему Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправится в Европу для переговоров с союзниками по НАТО по поводу вероятного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит.

Как пишет газета, Джонсон намерен объединить европейские страны против России и выработать общую санкционную позицию в случае возможного нападения Москвы на Украину. По словам пресс-службы, Джонсон верит, что нападение может произойти «в любой момент».

2 февраля состоялся телефонный разговор Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. Это случилось спустя пару дней после визита Джонсона в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Джонсон выразил поддержку территориальной целостности Украины, а в переговорах с Путиным пригрозил санкциями в случае нападения на Украину.

14 февраля в Москву ожидается визит канцлера Германии Олафа Шольца. Это станет его первым визитом в Россию в качестве канцлера. В начале февраля состоялась встреча Шольца с Джонсоном. Стороны согласились продолжить совместную работу над санкциями.